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Piter.tv
Piter.tv

Трассы Краснодарского края могут включить в нацпроект

Речь идёт о проекте "Южный кластер", который включает в себя строительство новой железной дороги и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья. Он предусматривает перенос железнодорожной сети около Сочи дальше от моря.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
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Югополис

Дублер трассы Джубга – Сочи и перенос железной дороги в сторону гор могут включить в федеральный проект

Югополис09:01
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Коммерсантъ17:59
Деловая газета. Юг

Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект

Деловая газета. Юг03:39
Кубань 24

На Кубани проект по строительству дороги на побережье могут внести в нацпроект

Кубань 2402:53
РБК Краснодар

Дороги дороги: дублер трассы до Сочи могут включить в федеральный проект

РБК Краснодар02:33
Телеканал 360°

Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Телеканал 360°21:33
ТАСС

«Ъ»: строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

ТАСС04:08

Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом

«Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и „Новичок“ (А-234) можно исключить из списка веществ, т. к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — сказал Углев.
Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом
ИА Красная Весна11:05
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Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года

В интервью ТАСС заместитель гендиректора — генерального конструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов сообщил, что окончание этапа испытаний новейшего берегового ракетного комплекса «Рубеж» с крылатыми ракетами ожидается до конца 2021 года.
Военное дело00:12
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Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Газета.Ru09:15
11

В Крыму террористы вербуют население и создают схроны оружия

«Третье — непосредственная работа наших недругов в интернете, вовлечение в террористическую деятельность, в экстремистскую деятельность, расшатывание обстановки в республике: дается ложная информация о существующем положении в Крыму, о безопасности населения», — заключил Булычев.
ForPost10:21
10

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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