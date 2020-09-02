Трассы Краснодарского края могут включить в нацпроект

АвтоВзгляд 6

Речь идёт о проекте "Южный кластер", который включает в себя строительство новой железной дороги и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья. Он предусматривает перенос железнодорожной сети около Сочи дальше от моря.