Трассы Краснодарского края могут включить в нацпроект
Речь идёт о проекте "Южный кластер", который включает в себя строительство новой железной дороги и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья. Он предусматривает перенос железнодорожной сети около Сочи дальше от моря.В источнике
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Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект
Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
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Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект
Деловая газета. Юг03:39