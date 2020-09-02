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Piter.tv
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Трассы Краснодарского края могут включить в нацпроект

Речь идёт о проекте "Южный кластер", который включает в себя строительство новой железной дороги и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья. Он предусматривает перенос железнодорожной сети около Сочи дальше от моря.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга — Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.
Коммерсантъ17:59
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РБК Краснодар

Дороги дороги: дублер трассы до Сочи могут включить в федеральный проект

РБК Краснодар02:33
ТАСС

«Ъ»: строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

ТАСС04:08
Деловая газета. Юг

Дублер трассы Джубга-Сочи и перенос ж/д путей с побережья могут внести в нацпроект

Деловая газета. Юг03:39
Кубань 24

На Кубани проект по строительству дороги на побережье могут внести в нацпроект

Кубань 2402:53
Югополис

Дублер трассы Джубга – Сочи и перенос железной дороги в сторону гор могут включить в федеральный проект

Югополис09:01
Телеканал 360°

Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Телеканал 360°21:33
Коммерсантъ

Дорогие трассы Краснодарского края могут попасть в нацпроект

Коммерсантъ17:59

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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В Ленинградской области несовершеннолетняя мать убила младенца

Подозреваемая в убийстве семимесячной дочери 16-летняя мать из Ленинградской области дала признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости05:19
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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