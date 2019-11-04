Экономика
РИА Новости«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
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Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
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Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Наука
Редкая мутация спасла колумбийку от наследственной болезни Альцгеймера
Например, мутация Е280А в гене PSEN1 (пресенилин) связана с семейной болезнью Альцгеймера.
N+1 вчера в 11:00
Футбол
Экс-футболист «Реала» Гути возглавил «Альмерию»
RT на русском 03:35
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Космос
«Вояджер-2» передал сообщение из межзвёздного пространства
Парламентская газета 04:54
Общество
Кремль отказался давать оценки по расследованию дела Голунова
В начале ноября стало известно, что Следственный комитет засекретил материалы дела Голунова.
РБК 05:16
Политика
В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:20
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Экономика
С 5 ноября Украина снимает ограничения на покупку валюты
В 2019 году по итогам 5 месяцев зафиксирована чистая продажа валюты и 5 месяцев — чистая покупка.
Profinance.ru вчера в 04:11
Общество
Кабмин Украины представил обновленный проект госбюджета на 2020 год
Украинское правительство во вторник представило подготовленный ко второму чтению в Верховной раде проект государственного бюджета на 2020 год с учетом обновленного макроэкономического прогноза правительства.
ТАСС 06:41
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Известия вчера в 18:23
Шоу-бизнес
В маму или папу: Решетова рассказала о внешности сына от Тимати
Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети.
ТВ Центр 05:26
Политика
Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России, если Соединенные Штаты откажутся поставить F-35.
ТАСС 05:36
Общество
Москвичам пообещали рекордно теплую зиму
5 ноября на территории столицы зафиксировали рекордную для данного периода температуру – до плюс 11-13 градусов в Москве, до 9-14 градусов в Подмосковье.
Москва 24 05:10
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Известия 06:57
Происшествия
В Ростове арестован третий подозреваемый по делу об убийстве 5 человек
В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка, в ходе которой погибли пять человек.
Российская газета 07:11
Культура
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке
В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, исполнявшему русскоязычные песни, сообщает местный портал 032.ua.
РИА Новости 05:52
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Кино
Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»
По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35