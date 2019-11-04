Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Политика Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Шоу-бизнес Киану Ривз представил всем свою новую девушку На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.

Происшествия СК опубликовал кадры нападения на детсад в Нарьян-Маре Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Экономика «Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").

Авто Hyundai отзовет свыше 116 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности Hyundai запускает отзывную кампанию для 116 000 транспортных средств из-за проблем с подушками безопасности.

Интернет Компания Facebook поменяла логотип Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.

Наука Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.

Политика Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".

Общество Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование.

Финансы Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Экономика В Госдуму поступил законопроект о защите и поощрении инвестиций Под инвестиционной деятельностью в соответствии с документом понимается вложение инвестором инвестиций в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта.

Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Здоровье В Минздраве назвали рекомендованную норму суточного потребления соли Изменения были внесены в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, которые соответствуют современным требованиям здорового питания и сохранения допустимого уровня соли в организме.

Космос «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.

Авто В Туле наладят производство нового Haval H5 Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.