Экономика
РИА Новости«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
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Президент Украины Владимир Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть.
Lenta.ru 06:29
Общество
В ОНФ назвали российские города с лучшими дорогами
В ОНФ заявили, что для составления рейтинга были проанализированы качество и безопасность дорог в 55 регионах России.
RT на русском 06:49
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
LiveSport.ru вчера в 20:32
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
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Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Музыка
Во Львове уличному музыканту разбили гитару за песню на русском языке
В центре Львова неизвестные разбили гитару уличному музыканту, исполнявшему русскоязычные песни, сообщает местный портал 032.ua.
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Посетивший стоматолога россиянин лишился зуба, впал в кому и умер
После похода в клинику у россиянина началось сильное кровотечение.
Lenta.ru 06:07
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Космос
На МКС отправят 12 бутылок французского вина
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Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
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Общество
Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.
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Дополнительное оснащение включает в себя зимние шины, сигнализацию с обратной связью и дистанционным запуском двигателя, бесконтактной системой открытия багажника и, естественно, фирменными шильдиками.
5 колесо 02:38
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика
Песков заявил о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:32
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью
Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Шоу-бизнес
Казанцы остались недовольны выступлением певицы МакSим
Поклонники обвинили её в неадекватном поведении. Накануне в Казани состоялся сольный концерт певицы МакSим.
ProKazan.ru вчера в 07:41
Экономика
Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков
Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
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Налоговый вычет на фитнес могут ввести летом 2020 года
Разработанный Минфином России законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги, может быть принят летом 2020 года.
REGNUM 00:41
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Происшествия
Следком возбудил дело после прорыва трубы на Олеко Дундича
Питерские заметки 05:16
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Общество
Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью
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Происшествия
В Новотроицке при получении взятки задержан первый замглавы города
3-м Главным следственным управление Следкома России уже возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий при освоении бюджетных денежных средств.
Orenday.ru 06:05
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Авто
Названы лидирующие по приобретению новых автомобилей регионы России
Всего за девять месяцев текущего года россияне купили 1,13 млн новых легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Известия вчера в 22:36
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00