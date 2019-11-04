Экономика
РИА Новости«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров
Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
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Как следует из опубликованных на официальном сайте группы сведений, «САФМАР», в соответствии с заключенным соглашением, станет собственником ряда активов с баланса банка «Траст».Наша версиявчера в 12:19
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