Экономика
Коммерсантъ«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд руб. Стороны договорились, что группа «Сафмар» выкупит ряд активов у группы банка «Траст» на сумму около 94 млрд руб. Кроме того, будет реструктуризирована часть активов, принадлежащих «Трасту», на 41 млрд руб.
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В Адыгее нашли тело пропавшей школьницы
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Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
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Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
RuNews24.ru 08:05
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 08:18
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.
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Наука
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РИА Новости 08:11
Политика
Путин поручил подготовить единые словари с нормами литературного языка
Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для использования всеми государственными структурами, школами и СМИ.
РИА Новости 08:23
Общество
«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря
Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
Коммерсантъ 08:14
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Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Uznayvse.ru 08:05
Происшествия
Российский полицейский поделился государственной тайной в мессенджере
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД 30-летнему Павлу Селиверстову за разглашение государственной тайны.
Lenta.ru 09:39
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Интерфакс 07:44
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Политика
Медведчук предрек замерзание Украины без российского газа
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уличил во лжи министра энергетики Украины Алексея Оржеля.
Журналистская правда 06:39
Футбол
Тульский «Арсенал» нанес первое поражение «Спартаку» при Тедеско
Тульская пресса вчера в 12:57
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о восстановлении вытрезвителей
Создание вытрезвителей будет осуществляться на базе органов здравоохранения Госдума РФ на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект, который дает регионам право создавать платные вытрезвители.
SM News 08:59
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:51
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36