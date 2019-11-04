Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд руб. Стороны договорились, что группа «Сафмар» выкупит ряд активов у группы банка «Траст» на сумму около 94 млрд руб. Кроме того, будет реструктуризирована часть активов, принадлежащих «Трасту», на 41 млрд руб.
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«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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