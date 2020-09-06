«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву
Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.В источнике
С чего всё началось
К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов
Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbesвчера в 03:14
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