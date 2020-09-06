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Интерфакс
Интерфакс

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.В источнике
С чего всё началось
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbesвчера в 03:14
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В суд Нью-Йорка подан иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву

Эхо Москвы18:07
ТАСС

В Нью-Йорке подали судебный иск к основателю финансовой группы «Открытие Холдинг»

ТАССвчера в 16:19
Интерфакс

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Интерфаксвчера в 13:43
Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Коммерсантъвчера в 08:17
News.ru

К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ruвчера в 07:54
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБКвчера в 05:49
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbesвчера в 03:14

Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок — 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября
Коммерсантъ20:33
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомостивчера в 09:21
4K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,1K

В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:29
1K

Найдено защищающее от коронавируса средство

Шведские ученые из Каролинского университета обнаружили небольшое нейтрализующее антитело (нанотело), которое имеет свойство блокировки проникновения коронавирусной инфекции в клетки человека.
Общественная служба новостей00:12
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