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Интерфакс
Интерфакс

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.В источнике
С чего всё началось
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbesвчера в 03:14
Подробнее о событии
News.ru

К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ruвчера в 07:54
ТАСС

В Нью-Йорке подали судебный иск к основателю финансовой группы «Открытие Холдинг»

ТАССвчера в 16:19
Интерфакс

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Интерфаксвчера в 13:43
Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Коммерсантъвчера в 08:17
Эхо Москвы

В суд Нью-Йорка подан иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву

Эхо Москвы18:07
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБКвчера в 05:49
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbesвчера в 03:14

В Башкирии три школы перешли на удаленку из-за случаев COVID-19

Более 300 школьников из трех сельских школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил министр образования региона Айбулат Хажин.
РИА Новости01:47
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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