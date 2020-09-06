Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.
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К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbesвчера в 03:14

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В суд Нью-Йорка подан иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву

Эхо Москвывчера в 18:07

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Коммерсантъвчера в 08:17

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Интерфаксвчера в 13:43

В Нью-Йорке подали судебный иск к основателю финансовой группы «Открытие Холдинг»

ТАССвчера в 16:19

К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ruвчера в 07:54

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБКвчера в 05:49

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbesвчера в 03:14
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Экономика

В Германии назвали Россию неуязвимой перед лицом санкций

Существенные валютные резервы Российской Федерации придают государству неуязвимость перед давлением со стороны Запада.
News-24.ru вчера в 07:53
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Происшествия

Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи

RT на русском 01:08
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Общество

В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя

Как сообщает РБК, торговля перестала принимать зарубежную продукцию из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня текущего года.
Российская газета 03:17
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Гаджеты

Программист сделал Doom 1993 года на тесте на беременность

Фун опубликовал в Twitte прогресс о создании видео, воспроизводимых на тесте на беременность, в том числе Never Gonna Give You Up Рика Эстли и баг с танцевальной палкой, но именно клипы с роликами Doom и The Elder Scrolls V: Skyrim — вот что поймали глаз многих в игровом мире.
Astera 01:54
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в августе сократились на 0,5%

Согласно отчету АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам августа 2020 года сократились на 0,5% до 137 517 единиц.
Автоновости дня вчера в 06:21
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Политика

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости вчера в 09:21
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Общество

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО

В России начали действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО.
МИР 24 05 сентября в 04:36
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Финансы

Сбербанк нарастил в августе чистую прибыль по РСБУ на 4%

Сбербанк России в августе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4% по сравнению с августом 2019 года, до 76,6 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации.
Интерфакс 03:30
Армия и оружие

США проведут запуск артиллерийских ракет в Эстонии

Военнослужащие Вооруженных сил США в Европе проведут 7 августа боевые стрельбы из пусковой установки реактивной системы залпового огня MLRS на центральном полигоне армии Эстонии в Тапе.
Газета.Ru 02:53
Гаджеты

GeForce RTX 3080 опережает RTX 2080 на 68% в тестах CUDA и OpenCL

Во время презентации видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA заявила, что она будет вдвое быстрее RTX 2080.
Игромания.ру вчера в 12:10
Экономика

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости 01:00
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Общество

Нижегородцев предупредили о резком похолодании в регионе

В регион придут северные воздушные массы Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью изданию "РИА Новости" заявил о сильном похолодании к концу недели.
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Здоровье

Названы девять самых полезных для сердца продуктов

Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион.
РИА Новости вчера в 09:07
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Энергетика

Saudi Aramco вновь снижает отпускные цены на нефть для Азии и США

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco снижает октябрьские отпускные цены на нефть для потребителей в Азии и США.
Центр энергетической экспертизы 02:01
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Происшествия

ФСБ России пресекла контрабанду 100 т сигарет из ОАЭ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России перехватила контрабандную партию сигарет, которую везли из ОАЭ в Россию под прикрытием томатной пасты.
Известия 03:10
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Кино

Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма 04 сентября в 05:13
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Гаджеты

Apple назовёт дату выхода iPhone 12 на этой неделе

Apple обычно выпускает новое поколение iPhone в первые недели сентября, однако в этом году компания отстает от графика из-за пандемии коронавируса.
iXBT.com 02:39
Происшествия

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Lenta.ru вчера в 12:44
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Общество

В Минпросвещения подтвердили переход школ на дистанционку в России

Единичные случаи переходы на дистанционное обучение школ и классов зафиксированы в России. Причина - заболевание коронавирусом.
Известия Мордовии 02:04
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Общество

Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Discover24 вчера в 11:05
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Общество

Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство россиян (74,7%) поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения.
РБК 01:00
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Здоровье

Найдена связь между рационом питания и смертностью от коронавируса

Ученые нашли связь между рационом питания и смертностью от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Экономика

Финская компания Itella Logistics может уйти из России

«Ителла» принадлежит транспортно-логистической компании Itella Logistics, которая входит в финский госхолдинг Posti (занимается в основном почтовыми услугами).
Ведомости вчера в 17:01
Происшествия

В Грузии задержали граждан Украины с крупной партией наркотиков

Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыте крупной партии наркотиков задержали двух граждан Украины.
ТАСС 03:23
Теннис

Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован на Открытом чемпионате США по теннису за то, что попал мячом в линейного судью.
РИА Новости вчера в 17:42
Происшествия

Девять лет назад в авиакатастрофе погибла команда «Локомотива»

Страшное известие пришло около 19 часов по омскому времени. На аэродроме «Туношна», что под Ярославлем, разбился самолет.
ГТРК Иртыш 00:00
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Происшествия

Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке

Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях во время урока.
Российская газета 02:04
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Игры

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Чемпионат вчера в 16:18
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Происшествия

Стала известна причина судимости адвоката Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев имел судимость по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).
Lenta.ru вчера в 20:06
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«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100

РБК вчера в 23:00
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Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
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