Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.
Читать в источнике
Комментировать53
с чего всё началось

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbes03:14

Подробнее о событии

В Нью-Йорке подали судебный иск к основателю финансовой группы «Открытие Холдинг»

ТАСС16:19

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Интерфакс13:43

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbes03:14

К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ru07:54

Экс-совладелец группы «Открытие» получил иск в США на сотни миллионов долларов

Компания06:10

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБК05:07

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Коммерсантъ08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7397 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
Армия и оружие

Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»

Азербайджанские военнослужащие не примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», которые будут проходить на территории России, сообщило Минобороны республики.
RT на русском 01:11
547
Общество

Адвокат Ефремова показал компромат на своих оппонентов

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о компромате, который у него есть на юриста потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Известия 09:17
72
Игры

Улучшен каждый элемент: блогер сравнил Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 с оригиналами

3DNews 04 сентября в 09:22
3
Происшествия

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новости 13:54
1,3K
Космос

Ученые не смогли объяснить загадочную фотографию Марса

Ученые не смогли объяснить загадочную фотографию Марса, переданную на Землю аппаратом MRO еще в 2011 году.
Дни24 вчера в 07:55
6
Футбол

Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

Полузащитник сборной Испании по футболу Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.
RT на русском 16:24
Политика

Вучич выразил сожаление из-за отношения России к Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал публикацию официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Известия 07:31
27
Общество

В центре Минска проходит многотысячная акция протеста

Ведомости 08:45
166
Футбол

Сборная России обыграла команду Венгрии в Лиге наций

Футболисты российской сборной одержали вторую подряд победу в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА, обыграв на выезде команду Венгрии со счетом 3:2.
Известия 13:59
1
Армия и оружие

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения последних событий в Донбассе.
Известия 15:47
54
Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4905, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 16:03
2,4K
Единоборства

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM 03:06
Политика

Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.
РИА Новости 13:51
520
Происшествия

В Петербурге ищут 10-летнего мальчика, не вернувшегося из школы

ToDay News Ufa 13:45
52
Космос

Наноспутник МГУ и университета Гренобля доставлен на орбиту

Агентство Москва 03 сентября в 08:57
1
Политика

Санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября

Санкции Евросоюза по отношению к белорусским властям вступят в силу не позже 21 сентября, а сам список попадающих под санкции ЕС может быть расширен в виду продолжающегося отношения силовиков к демонстрантам, заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.
Общественная служба новостей 15:20
2
Общество

Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Российская газета 00:37
162
Энергетика

На Украине резко выросла цена газа: премьер врёт, «или же он просто дурак»

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Шмыгаль, делающий подобные заявления, «или явно врет, или просто дурак».
REGNUM вчера в 03:52
2
Шоу-бизнес

Стал известен пол второго ребенка Натальи Подольской

У супругов уже растет 5-летний сын Артемий. Сейчас стал известен пол второго общего ребенка артистов.
Летидор 14:13
12
Шоу-бизнес

Располневшая Юлия Барановская шокировала подписчиков

Телеведущая Юлия Барановская поразила своих подписчиков новой фотографией, на которой заметно, что она прибавила в весе.
РИА Новости 15:07
15
Общество

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости 09:59
3,2K
Армия и оружие

Глава ДНР приказал ликвидировать сооружения ВСУ у линии разграничения

Глава ДНР Денис Пушилин приказал ликвидировать инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.
NewInform вчера в 05:37
1,7K
Шоу-бизнес

Козловский ушел из семьи ради актрисы Оксаны Акиньшиной

Недавно Козловский был замечен в Бодруме, где он проводил время с актрисой Оксаной Акиньшиной.
Слово и Дело 13:02
36
Теннис

Джокович дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение

Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с турнира серии Большого шлема US Open за неспортивное поведение.
RT на русском 16:35
Общество

Собянин опроверг слухи о новом карантине из-за коронавируса в Москве

Собянин уже называл "слухами" информацию о возможном введении в Москве повторного карантина из-за COVID-19 – в середине августа.
Газета.Ru 07:37
555
Кино

Топ-5 американского iTunes впервые возглавил российский фильм

Evo-rus.com 07:26
87
Общество

Эксперты назвали самый бесполезный урок в школе

По мнению экспертов, ОБЖ - самый бесполезный и устаревший урок в школе, пишет URA.ru.
Газета.Ru 16:20
34
Гаджеты

Стало известно, насколько видеокарта GeForce RTX 3080 мощнее RTX 2080

Вашингтон, 6 сентября 2020, 22:22 — REGNUM Прирост производительности видеокарты GeForce RTX 3080 по сравнению с RTX 2080 составил 68%.
REGNUM 15:22
6
Армия и оружие

Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов.
РИА Новости 09:59
1,1K
Шоу-бизнес

Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой

Совсем недавно Николай Басков в эфире «Ты не поверишь!» демократично отказался от комментариев возможного развода Галкина и Пугачевой, сказав, что ему лучше «оставить это при себе».
Слово и Дело 12:44
27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Станиславович Беляев
Российский бизнесмен
Российский финансист и предприниматель. Был основателем и крупнейшим акционером финансовой группы «Открытие» до 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное