Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.

с чего всё началось

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

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