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Интерфакс
Интерфакс

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Банки "Траст" и "Открытие" в конце августа подали в суд Нью-Йорка иск к бывшему бенефициару Вадиму Беляеву, следует из материалов Верховного суда штата Нью-Йорк.В источнике
С чего всё началось
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в Нью-Йорке. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк. В «Трасте» подтвердили факт подачи иска.
Forbesвчера в 03:14
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В суд Нью-Йорка подан иск к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву

Эхо Москвы18:07
РБК

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

РБКвчера в 05:07
Интерфакс

«Траст» и «Открытие» подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву

Интерфаксвчера в 13:43
Коммерсантъ

Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Коммерсантъвчера в 08:17
News.ru

К бывшему владельцу банка «Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов

News.ruвчера в 07:54
ТАСС

В Нью-Йорке подали судебный иск к основателю финансовой группы «Открытие Холдинг»

ТАССвчера в 16:19
Forbes

К экс-совладельцу группы «Открытие» подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов

Forbesвчера в 03:14

У резиденции Лукашенко в Минске распылили перцовый газ

Перцовый газ распылили вблизи оцепления ОМОН вокруг резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, где на несанкционированную акцию собрались протестующие против результатов выборов.
У резиденции Лукашенко в Минске распылили перцовый газ
Парламентская газетавчера в 11:51

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известия4 сентября в 17:25
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новости17:29
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Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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США смоделировали войну с Россией

Журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.
Lenta.ru17:07