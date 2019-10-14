Экономика

ВедомостиВедомости«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

В минувшую пятницу, 11 октября, банк разместил на площадке три лота – два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг – к продаже через аукцион. Начальная цена всех акций – 62,2 млрд руб. Заявки принимаются до 12 ноября, а сами торги состоятся 14 ноября, следует из описания лотов.
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«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
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