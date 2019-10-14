Экономика
Ведомости«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
В минувшую пятницу, 11 октября, банк разместил на площадке три лота – два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг – к продаже через аукцион. Начальная цена всех акций – 62,2 млрд руб. Заявки принимаются до 12 ноября, а сами торги состоятся 14 ноября, следует из описания лотов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.Ведомостивчера в 18:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Вести.Ru 07:53
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
Актуальные Новости вчера в 05:01
Общество
В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.
Коммерсантъ 08:16
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Происшествия
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Авто
Seat могут переименовать в Cupra
Марка Cupra, созданная компанией Seat и отведенная в отдельный суббренд, может стать новым именем всей испанской компании, сообщает Autocar.
SpeedMe вчера в 10:03
Общество
В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
РИА Новости 05:16
Финансы
Курс доллара опустился до 64,29 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.
ТАСС 03:07
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета вчера в 10:04
Авто
Проводку Lada Vesta на возможный дефект проверит АвтоВАЗ
Возможная деталь с изъяном имеет индекс 8450033749, в документе сказано, что установка данной запчасти производилась в период с 31 авгусат по 10 октября 2019 года, на 6212 автомобилей Lada Vesta.
ГЛАС.RU 03:18
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Коммерсантъ 05:20
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Единоборства
Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Армия и оружие
США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU 00:46
Политика
Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.
РЕН ТВ 07:08
Общество
В России вынесли первый штраф за распространение фейковых новостей
Статья об ответственности за распространение фейковых новостей появилась в КоАП России в марте 2019 года.
Вести.Ru 09:12
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает пенсию в 50 тысяч рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на организатора концертов исполнителя Сергея Лаврова.
МИР 24 вчера в 21:13