Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.

с чего всё началось

В минувшую пятницу, 11 октября, банк разместил на площадке три лота – два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг – к продаже через аукцион. Начальная цена всех акций – 62,2 млрд руб. Заявки принимаются до 12 ноября, а сами торги состоятся 14 ноября, следует из описания лотов.

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