Экономика
Ведомости«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
В минувшую пятницу, 11 октября, банк разместил на площадке три лота – два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг – к продаже через аукцион. Начальная цена всех акций – 62,2 млрд руб. Заявки принимаются до 12 ноября, а сами торги состоятся 14 ноября, следует из описания лотов.
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с чего всё началось
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.Ведомостивчера в 18:01
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Банк «Траст» продает пакет кумулятивных привилегированных акций Русснефти
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
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