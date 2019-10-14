Экономика

ВедомостиВедомости«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

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Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
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