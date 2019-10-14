Экономика
Ведомости«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Политика
Пелоси сочла введенные Трампом санкции против Турции недостаточными
Ограничительные меры, которые президент США Дональд Трамп ввел против Турции из-за ее операции "Источник мира", недостаточны для выхода из ситуации на северо-востоке Сирии, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Интерфакс вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Космос
США не исключают отправку астронавтов на МКС «Союзами»
Напомним, с мая 2020 года США планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Новые Известия вчера в 01:02
Футбол
Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
ТАСС Спорт вчера в 18:22
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Футбол
Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 13 октября в 11:30
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС вчера в 07:34
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
News.ru вчера в 19:48
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Российская газета вчера в 01:42
Авто
Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России
Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.
Автоновости дня вчера в 09:26
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.
РИА Новости вчера в 04:55
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe вчера в 02:55
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Теннис
Циципас: «Не хочу быть грубым, но игра Медведева — это скука»
Стефанос Циципас, проигравший Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Шанхае, назвал игру российского теннисиста скучной.
Sport24.ru вчера в 06:45
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
Поклонская прокомментировала приезд украинской диаспоры в Крым
Парламентская газета 13 октября в 07:46
Общество
В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Петербургский дневник вчера в 04:49
Футбол
Поддержавшего войну в Сирии футболиста отстранили от тренировок
Турецкого полузащитника гамбургского «Санкт-Паули» Дженка Шахина отстранили от тренировок из-за его политической позиции, сообщается на официальном сайте клуба.
Lenta.ru вчера в 20:30
Футбол
Щенников впервые за пять месяцев вышел на поле в составе ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников, пропустивший пять месяцев из-за травмы, вышел на поле в составе армейского клуба в товарищеском матче с "Коломной".
РИА Новости вчера в 07:57
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском вчера в 10:28
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс вчера в 13:03
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru вчера в 03:56
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru вчера в 13:53
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26