Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.

с чего всё началось

По данным банка «Русский стандарт», количество платежей через китайскую Alipay в январе 2020 года снизилось на 31,2 % сравнительно с аналогичным месяцем прошлого года, а за первую неделю февраля снижение трат составило уже 73,4 %. Эксперты связали такую статистику с запретом на организованные поездки из Китая.

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