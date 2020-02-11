Экономика

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Массовая эпидемия смертельного вируса привела к резкому снижению трат китайцев в России — они уменьшились на треть.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали снижение трат китайцев в России из-за вируса

Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
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