Экономика
ГородовойТраты китайцев в России снизились из-за вируса
Массовая эпидемия смертельного вируса привела к резкому снижению трат китайцев в России — они уменьшились на треть.
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с чего всё началось
Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.РБКвчера в 23:00
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Общество
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.
Авто
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Компания Hyundai Motor опубликовала первые официальные снимки обновленного седана Solaris.
Происшествия
Борт авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за технических проблем
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о техпроблемах.
Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) станет «Тинькофф Банк». Об этом 11 февраля сообщает Betting Insider.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
Политика
Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Экономика
В Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России
Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на мировую и российскую экономику.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Армия и оружие
РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии
РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО.
Общество
Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн
Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Онколог и доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал о способах снизить риск развития рака.
Экономика
Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов
Ежегодно две компании, зарегистрированные в России, но наполовину принадлежащие структурам из Белоруссии, получают бесплатные квоты на вылов рыбы в водах Балтийского и Баренцева морей.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Общество
75 и 50 тысяч рублей выплатят ветеранам войны
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Общество
Подсчитан средний заработок московских таксистов
При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова похвасталась новым образом
Звезда отметила, что ей самой очень нравится новый образ.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Общество
Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Шоу-бизнес
Садальский в деталях рассказал, как Тина Канделаки построила карьеру
Садальский высказал собственное мнение о карьере Канделаки на своей страничке в Instagram.
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Общество
В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Энергетика
Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром экспортом» о «значительном снижении» цены на газ.