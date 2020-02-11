Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.

с чего всё началось

Массовая эпидемия смертельного вируса привела к резкому снижению трат китайцев в России — они уменьшились на треть.

Общество МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра МВД предлагает с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео.

Политика Зеленский уволил главу своего офиса Богдана Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Экономика Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов Ежегодно две компании, зарегистрированные в России, но наполовину принадлежащие структурам из Белоруссии, получают бесплатные квоты на вылов рыбы в водах Балтийского и Баренцева морей.

Политика Кремль назвал Козака куратором по Украине Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.

Общество Подсчитан средний заработок московских таксистов При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.

Общество Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).

Общество Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.

Происшествия Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.