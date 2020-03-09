Экономика
РБКТраты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
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Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
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Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
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Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении
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В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
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Общество
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Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
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В России аренда загородных домов подорожала на 13%
На 13 процентов подорожала с начала года аренда загородной недвижимости в России.
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Авто
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В сравнении с прошлым годом, продажи новых автомобилей снизились на 2,2%. Всего за последний месяц зимы было продано 119 073 автомобиля.
Общество
Синоптик рассказал о температурном коридоре грядущего лета
Средней температурой для Русской равнины остаются значения 20–25 градусов; если будет теплее, то температурный коридор составит 22–27 градусов.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании
Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Происшествия
В Петербурге задержан сын судьи, подозреваемый в убийстве подростка
Общество
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Британские компании готовы потратить 12 млрд евро на электромобили
Напомним, ранее немецкие производители Volkswagen заявили о том, что за 2020 год они готовы инвестировать более 1,5 миллиарда евро на развитие полноценного производства электромобилей в Китае.
Происшествия
У 21 пассажира круизного лайнера в США обнаружили коронавирус
У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, обнаружен коронавирус, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала «Стамбул»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро состоится тендер на проект строительства канала "Стамбул", который пойдет между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Армия и оружие
На Украине хотят укрепить флот за счет списанных кораблей из США
Википедия Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли – единственное средство усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
Происшествия
В Тверской области мужчина ранил ножом 3 взрослых и ребенка 8 марта
В Тверской области в Конаково мужчина ранил ножом трех взрослых и ребенка. Инцидент произошел 8 марта в общежитии на улице Учебной.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Экономика
Весенние полевые работы стартовали на Ставрополье
Основным докладчиком по вопросу подготовки к проведению весенних полевых работ стал Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Экономика
Обвалом завершились торги в Токио
Обвалом котировок завершились в понедельник первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть.
Футбол
Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.