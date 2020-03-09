По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

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