По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.

с чего всё началось

"Обычно потребители из КНР устремляются в Россию за новогодними распродажами", — объясняет он. Сотрудник компании, работающей в российском люксовом сегменте розницы, сообщил, что снижение китайских трат заметно игрокам, все продажи «люкса» в феврале «были не на высоте».

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

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