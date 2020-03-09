Экономика
РБКТраты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
"Обычно потребители из КНР устремляются в Россию за новогодними распродажами", — объясняет он. Сотрудник компании, работающей в российском люксовом сегменте розницы, сообщил, что снижение китайских трат заметно игрокам, все продажи «люкса» в феврале «были не на высоте».
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с чего всё началось
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.РБК03:01
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"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
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Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
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МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире из-за коронавируса
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Общество
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Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
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Энергетика
Обрушение цен на нефть оказалось самым резким с 1991 года
Один из ведущих поставщиков информации для профессиональных участников финансовых рынков Bloomberg сообщил, что произошедшее обрушение цен на нефть 9 марта стало самым сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе, передает Lenta.ru.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
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Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров
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