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Мой БрянскМой Брянск
Траты китайских туристов в России упали на 80% из-за коронавируса
РБК
  • Мой Брянск0:31
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Объем трат китайских туристов в России в феврале упал на 40–80%, сообщает РБК. Наблюдается снижение количества и объемов транзакций в пятерке популярных сегментов потребительского рынка, так как большое число покупок в них совершают туристы.В источнике
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С чего всё начиналось
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Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
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ГЛАС.RU 07:54
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Эксперты оценили в 80% падение трат китайских туристов в России из-за коронавируса

Новая газета 07:32
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Траты китайских туристов в России упали на 80% из-за коронавируса

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