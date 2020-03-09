Траты китайских туристов в России упали на 80% из-за коронавируса
Объем трат китайских туристов в России в феврале упал на 40–80%, сообщает РБК. Наблюдается снижение количества и объемов транзакций в пятерке популярных сегментов потребительского рынка, так как большое число покупок в них совершают туристы.В источнике
С чего всё начиналось
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.