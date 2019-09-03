Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года. Эта сумма оказалась самой большой с 2013-го, подсчитал Sports.ru.

Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы

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