Экономика

ФедералПрессФедералПрессТраты россиян на ЖКХ в марте сократились на 14 процентов

Уменьшение трат на воду составило 37 процентов, за тепло – на 10 процентов, за квартиру – на 15 процентов. Тем не менее, затраты на электричество выросли на 18 процентов. Аналитики считают, что сокращение затрат на услуги ЖКХ, в первую очередь, связано с тем, что россияне стали больше экономить.
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с чего всё началось

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".
РИА Новости18 апреля в 00:02

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Траты россиян на ЖКХ в марте снизились на 14 процентов

Вечерняя Москвавчера в 10:11

Россияне перестали платить за услуги ЖКХ: чем это грозит

Московский Комсомолец18 апреля в 09:56

Россияне стали экономить на оплате услуг ЖКХ

URA.Ru18 апреля в 01:51

Траты россиян на ЖКХ в марте сократились на 14 процентов

ФедералПресс18 апреля в 01:54

Траты россиян на ЖКХ в марте снизились на 14%

Online47.ru18 апреля в 00:25

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%

РЕН ТВ18 апреля в 00:22

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

РИА Новости18 апреля в 00:02
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости вчера в 20:15
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Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери странное имя

В прошлом месяце у Данилы и Ольги родилась дочь. Супруги редко делятся подробностями семейной жизни.
Paparazzi.ru вчера в 09:38
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Происшествия

В Югре умерла первая пациентка с коронавирусом

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Ханты-Мансийском автономном округе, у 70-летней женщины была тяжелая пневмония, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 01:42
Общество

В Ростовской области коронавирус подтвердили у 232 человек

По данным Роспотребнадзора, в воскресенье, 19 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 35 новых больных коронавирусом.
1rnd.ru вчера в 04:18
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Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
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Здоровье

Названо главное условие при лечении тяжелой формы коронавируса

В процессе лечения тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом, очень важно чтобы пациент, находящийся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), соблюдал спокойствие, заявил в интервью журналисту Антону Красовскому для RT заместитель главврача городской клинической больницы №15 имени Филатова Борислав Силаев.
Live24 вчера в 12:57
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Здоровье

Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому

Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Общество

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 18 апреля в 15:55
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Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Общество

За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперштаб.
RZN.info вчера в 04:26
Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
16
Общество

Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
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Шоу-бизнес

Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Незадолго до инсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась на полное безденежье.
Evo-rus.com вчера в 14:03
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Общество

В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса

Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 вчера в 04:21
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Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Происшествия

В ДТП на алтайской трассе погибли три человека

REGNUM вчера в 23:47
Финансы

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Экономика

Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска

Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
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Кино

Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel

В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru вчера в 15:01
Политика

Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за коронавируса

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что Китай должен будет столкнуться с последствиями, если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал от мира важную информацию по пандемии коронавируса COVID-19, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:35
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Общество

76 россиян прилетели из Бангкока в Кемерово

Вести.Ru 00:55
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