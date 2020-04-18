Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".

с чего всё началось

Уменьшение трат на воду составило 37 процентов, за тепло – на 10 процентов, за квартиру – на 15 процентов. Тем не менее, затраты на электричество выросли на 18 процентов. Аналитики считают, что сокращение затрат на услуги ЖКХ, в первую очередь, связано с тем, что россияне стали больше экономить.

Траты россиян на ЖКХ в марте сократились на 14 процентов

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