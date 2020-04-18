Экономика
РЕН ТВТраты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%
В годовом выражении средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте в России уменьшился на 14%. Единственными увеличившимися тратами стала оплата электроэнергии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию банка "Открытие".
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Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".РИА Новости18 апреля в 00:02
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