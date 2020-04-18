Экономика

РЕН ТВРЕН ТВТраты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%

В годовом выражении средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте в России уменьшился на 14%. Единственными увеличившимися тратами стала оплата электроэнергии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию банка "Открытие".
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Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".
РИА Новости18 апреля в 00:02

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Траты россиян на ЖКХ в марте снизились на 14 процентов

Вечерняя Москвавчера в 10:11

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

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Траты россиян на ЖКХ в марте сократились на 14 процентов

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Россияне стали экономить на оплате услуг ЖКХ

URA.Ru18 апреля в 01:51

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Online47.ru18 апреля в 00:25

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%

РЕН ТВ18 апреля в 00:22

Россияне перестали платить за услуги ЖКХ: чем это грозит

Московский Комсомолец18 апреля в 09:56
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
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Во Владикавказе идет народный сход против потери работы из-за карантинных мер.
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

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В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
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Путин поручил ускорить создание и регистрацию вакцины от коронавируса

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Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом

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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

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