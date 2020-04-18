Коронавирус
РИА НовостиТраты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".
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Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru вчера в 04:25
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
Происшествия
Новикову предъявили обвинение в получении взятки
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет продлили больничные
Электронные больничные оформят работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с режимом самоизоляции.
Общественное телевидение России вчера в 12:18
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске
В оперативном штабе Новосибирской области сообщили, что пациент с коронавирусом скончался 18 апреля.
ЧС-ИНФО 09:16
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим
Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 05:53
Происшествия
В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи
Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс 11:22
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Футбол
Вадим Евсеев: среди футболистов почти не встречал неверующих
Ранее Евсеев поделился воспоминаниями об уходе из «Локомотива» в бытность футболистом, рассказав о недопонимании с бывшим главным тренером команды Анатолием Бышовцем.
Чемпионат 12:30
Здоровье
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице
Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют.
Российская газета 11:13
Спорт
Скоро может появиться информация о новых Assassin’s Creed
Согласно инсайдеру Shinobi602, в ближайшее время появятся новости об играх по вселенной Assassin’s Creed.
Cyber.sports.ru 05:19
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 16 апреля в 14:32
Происшествия
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
Происшествия
У пассажира поезда «Москва – Симферополь» заподозрили коронавирус
Пассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован из поезда, прибывшего в Симферополь из Москвы, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
РИА Новости 07:27
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
REGNUM 16 апреля в 06:22
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия 12:09
Общество
30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области
По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:29
Культура
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru 08:22
Космос
Миссия NASA Europa Clipper попытается раскрыть тайну странных водяных шлейфов на луне Юпитера
HotGeo 15 апреля в 15:01
Хоккей
Сальминг о симптомах коронавируса: «Было страшно. Я думал, что умираю»
Член Зала хоккейной славы Берье Сальминг сообщил, что у него были симптомы коронавируса.
Sports.ru 09:57
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество
Жителям Нью-Йорка предложили докладывать о скоплениях людей
Власти Нью-Йорка предлагают горожанам сообщать о случаях нарушения социального дистанцирования.
НТВ 12:22
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru вчера в 06:57
Общество
Среди моряков авианосца «Шарль де Голль» оказалось 668 инфицированных
Российская газета 16 апреля в 08:49
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20