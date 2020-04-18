Средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в марте уменьшился в годовом выражении на 14 процентов, хотя траты на электричество выросли, подсчитали для РИА Новости в банке "Открытие".

с чего всё началось

Единственной категорией, где отмечался рост, стал чек за квартплату — здесь траты увеличились на три процента. Эксперты предположили, что снижение расходов на ЖКХ может быть связано с тем, что люди стали больше экономить, а увеличение трат на электроэнергию — с ростом тарифов.

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

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