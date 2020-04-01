В условиях пандмии коронавируса и самоизоляции россияне резко сильно увеличили траты на алкоголь. Как подсчитали в лаборатории «Сбербанка», на последней полной неделе марта, то есть перед внеплановой нерабочей неделей, расходы на спиртное выросли в годовом исчислении почти на треть.

Траты россиян на алкоголь перед самоизоляцией выросли на треть

Общество Италия: пение прекращается, вводятся талоны на еду и нарастает страх Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Политика Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Происшествия Часть прилетевших из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт Двенадцать пассажиров рейса из Таиланда, прибывших ночью четверга во Владивосток, самовольно покинули аэропорт, чтобы не отправляться на изоляцию, четверо уже найдены, сообщает правительство Приморского края.

Происшествия Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.

Общество Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Политика Назначен заместитель главы Хакасии Абакан, 2 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Экономика Производители сигарет остановили российские фабрики Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней.

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.