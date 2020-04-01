Коронавирус

НТВНТВТраты россиян на алкоголь перед самоизоляцией выросли на треть

В условиях пандмии коронавируса и самоизоляции россияне резко сильно увеличили траты на алкоголь. Как подсчитали в лаборатории «Сбербанка», на последней полной неделе марта, то есть перед внеплановой нерабочей неделей, расходы на спиртное выросли в годовом исчислении почти на треть.
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Через три недели пение прекратилось, но начали нарастать социальные волнения и грабежи продуктовых магазинов, поскольку значительная часть населения, особенно на более бедном юге, постепенно начинает оставаться без средств к существованию.
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

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Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
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В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
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Часть прилетевших из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

Двенадцать пассажиров рейса из Таиланда, прибывших ночью четверга во Владивосток, самовольно покинули аэропорт, чтобы не отправляться на изоляцию, четверо уже найдены, сообщает правительство Приморского края.
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Общество

«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Большой бизнес вчера в 17:52
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС вчера в 08:17
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Общество

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 вчера в 14:53
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Наука

Выявлена опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Китайские ученые выявили опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:23
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад 31 марта в 04:29
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Политика

Назначен заместитель главы Хакасии

Абакан, 2 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова.
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Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Российская газета вчера в 04:11
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
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СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

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Экономика

Производители сигарет остановили российские фабрики

Japan Tobacco International (JTI), крупнейший производитель сигарет в России, решил остановить фабрики на период объявленных нерабочих дней.
Интерфакс вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Здоровье

В Норильске подтверждено два случая заражения коронавирусом

Норильск, Красноярский край, 2 апреля 2020, 06:52 — REGNUM На утро 2 апреля в городе Норильске (Красноярский край) официально зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:52
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