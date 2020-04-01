Коронавирус
НТВТраты россиян на алкоголь перед самоизоляцией выросли на треть
В условиях пандмии коронавируса и самоизоляции россияне резко сильно увеличили траты на алкоголь. Как подсчитали в лаборатории «Сбербанка», на последней полной неделе марта, то есть перед внеплановой нерабочей неделей, расходы на спиртное выросли в годовом исчислении почти на треть.
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Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
Сотрудники МВД проводят мероприятия для выявления нарушителей самоизоляции в регионах, которые утвердили такую меру для борьбы с коронавирусом, говорится на сайте ведомства.
Происшествия
Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю
Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Армия и оружие
США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»
США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Происшествия
В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек
Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
Общество
Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина
Сегодня в Госдуме был рассмотрен и принят проект об уголовной ответственности за нарушение карантина, связанного с распространением коронавируса.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Здоровье
Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом
Ученые из Оксфорда рассказали о признаках того, что человек мог переболеть коронавирусом.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Наука
Дефицит тестостерона помешал лейкоцитам справиться с меланомой
Американские ученые в результате экспериментов на мышах, склонных к развитию меланомы, обнаружили, что стерилизация самок не оказывает влияния на рост опухолей, а вот кастрация самцов повышает количество опухолевых очагов в несколько раз.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Здоровье
Режим самоизоляции: что это значит
Вечером, 31 апреля и.о. губернатора Иркутской Игорь КОБЗЕВ области постановил ввести в регионе режим самоизоляции.
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кино
Названы самые популярные фильмы во время эпидемии коронавируса
Эксперты составили рейтинг самых популярные кинофильмов и сериалов во время эпидемии коронавируса.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина
Роспотребнадзор дал советы по обработке купленных продуктов во время пандемии коронавируса.