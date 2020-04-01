Коронавирус

НТВНТВТраты россиян на алкоголь перед самоизоляцией выросли на треть

В условиях пандмии коронавируса и самоизоляции россияне резко сильно увеличили траты на алкоголь. Как подсчитали в лаборатории «Сбербанка», на последней полной неделе марта, то есть перед внеплановой нерабочей неделей, расходы на спиртное выросли в годовом исчислении почти на треть.
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ТАСС 10:31
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