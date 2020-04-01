В условиях пандмии коронавируса и самоизоляции россияне резко сильно увеличили траты на алкоголь. Как подсчитали в лаборатории «Сбербанка», на последней полной неделе марта, то есть перед внеплановой нерабочей неделей, расходы на спиртное выросли в годовом исчислении почти на треть.

Траты россиян на алкоголь перед самоизоляцией выросли на треть

Общество Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Общество В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.

Политика Россия окажет гуманитарную помощь США Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.

Биатлон Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

Энергетика Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Общество Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.

Единоборства В Росавиации рассказали, как Хабибу покинуть Россию В пресс-службе Росавиации рассказали, как чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову вылететь из России на поединок против американца Тони Фергюсона.