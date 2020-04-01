Коронавирус
НТВТраты россиян на алкоголь перед самоизоляцией выросли на треть
В условиях пандмии коронавируса и самоизоляции россияне резко сильно увеличили траты на алкоголь. Как подсчитали в лаборатории «Сбербанка», на последней полной неделе марта, то есть перед внеплановой нерабочей неделей, расходы на спиртное выросли в годовом исчислении почти на треть.
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Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Общество
В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди
Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
Здоровье
На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19
За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
Политика
Россия окажет гуманитарную помощь США
Россия предложила медицинскую технику и средства защиты. Американский лидер с признательностью принял эту помощь, сказал Песков.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Теннис
Уимблдон отменен впервые с 1945 года
Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России
В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
Экономика
Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса
Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Общество
Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Общество
Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью
Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции
Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Автоспорт
«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» и заменит «Рэйсинг Пойнт»
Команда «Формулы-1» «Рэйсинг Пойнт» с сезона 2021 года официально поменяет свое название на «Астон Мартин».
Общество
Губернатор Кузбасса разогнал посетителей и закрыл торговый центр
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев лично разогнал посетителей и работников торгового центра в Новокузнецке.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»
Политика
В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса
В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Единоборства
В Росавиации рассказали, как Хабибу покинуть Россию
В пресс-службе Росавиации рассказали, как чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову вылететь из России на поединок против американца Тони Фергюсона.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля
Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.