Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк сообщил о росте трат россиян в винных магазинах

Расходы россиян в винных магазинах выросли на 21,9% в период с 23 по 29 марта по сравнению с показателем за предыдущую неделю и на 31,8% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о росте на 20% трат на алкоголь в России

News.ru07:41

У россиян на самоизоляции повысился спрос на алкоголь

Национальная служба новостей05:57

Россиян отпустил покупательский зуд. Потребительские расходы за неделю снизились на 6,2 %

Фонтанка.Ру06:17

Сбербанк зафиксировал резкий рост спроса на алкоголь

Forbes06:05

Исследование: россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкоголь

ТАСС07:14

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

РБК05:18

Всплеск потребительских расходов подходит к концу - Сбербанк

Финмаркет03:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Нерабочую неделю в России, которая была введена из-за распространения эпидемии коронавируса, необходимо продлить.
Lenta.ru 12:06
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Происшествия

Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил

Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.
REGNUM 11:42
Общество

Голикова рассказала о тест-системе на иммунитет от коронавируса

Тест-система на иммунитет к новому коронавирусу, разработанная "Вектором", может быть зарегистрирована к 10-15 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:03
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
News.ru 11:33
Авто

Объявлены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

Дороже всего обойдется УАЗ «Пикап» в исполнении «Статус» - от 1 420 000 рублей.
CarsWeek.ru 08:48
Общество

Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью

Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Газета.Ru 10:40
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Хоккей

«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Нева Спорт 02:15
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован новый коронавирус

Medvestnik.ru вчера в 09:39
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.
RT на русском 12:16
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

В Саратовской области отложили введение пропускного режима

Согласно решению председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, пропускной режим на территории региона будет введен с 4 апреля.
Коммерсантъ 11:42
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Кино

«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии

Инфорос вчера в 12:55
Теннис

Уимблдонский турнир отменен впервые с 1945 года

В последний раз турнир прерывали с 1939 по 1945 годы, информация об отмене турнира опубликована на официальном сайте организаторов.
Полит.ру 11:33
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Армия и оружие

Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Российская газета 04:11
Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Актуальные Новости 05:51
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 30 марта в 09:59
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда 09:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное