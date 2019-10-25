Общество
REGNUMАвтомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Вашингтон
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Авто
В Nissan могут отказаться от своего бренда Datsun
Считается, что бренд Datsun является нерентабельным, поэтому от него могут отказаться.
Общество
Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни
Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
Спорт
Исинбаева раскритиковала блогеров
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
Экономика
Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн
В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Гаджеты
Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу
Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
Общество
В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ
Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Музыка
Little Big выступили в защиту животных в новом клипе
Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Экономика
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
Общество
Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости
Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Экономика
«Роснефть» завершила перевод экспортных контрактов в евро
Компания "Роснефть" завершила перевод всех взаиморасчетов на экспорт нефти из долларов в евро.
Футбол
Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Политика
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Армия и оружие
В порт Батуми вошел американский эсминец Porter
Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Шоу-бизнес
Рита Дакота сделала татуировку в честь дочери Мии
Рита Дакота сделала еще одну татуировку, и на этот раз она посвящена ее дочери Мии. По словам певицы, эскиз татуировки она сделала сама.
Футбол
Дибала рассказал о происхождении своего способа празднования голов
Здоровье
В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест
Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Политика
Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе
16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.
Культура