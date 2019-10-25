В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД.

Автомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

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Спорт Исинбаева раскритиковала блогеров Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.

Гаджеты Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.

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Единоборства Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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Политика Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе "Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

Общество В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.

Шоу-бизнес Рита Дакота сделала татуировку в честь дочери Мии Рита Дакота сделала еще одну татуировку, и на этот раз она посвящена ее дочери Мии. По словам певицы, эскиз татуировки она сделала сама.

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