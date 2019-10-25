Общество

REGNUMREGNUMАвтомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы

В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД.
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Автомобилисты стали больше тратить на оплату штрафов, показало исследование

РИА Новости04:29

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Коммерсантъ01:02

Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Lenta.ru02:21

Россияне стали больше тратить на штрафы

Газета.Ru02:21

В «Яндексе» рассказали, сколько тратят на бензин россияне

ТАСС01:19

Назван размер среднего чека за бензин в российских городах

Известия05:04

«Яндекс. Деньги» зафиксировал рост штрафов россиян за нарушения ПДД

РБК01:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Вашингтон
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
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В Nissan могут отказаться от своего бренда Datsun

Считается, что бренд Datsun является нерентабельным, поэтому от него могут отказаться.
Газета DAILY 23 октября в 15:41
Общество

Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни

Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
StarHit.ru 05:00
Спорт

Исинбаева раскритиковала блогеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Экономика

Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн

В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Гаджеты

Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу

Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.
The GEEK вчера в 01:43
Общество

В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ

Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
Росбалт 05:29
Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Музыка

Little Big выступили в защиту животных в новом клипе

Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.
Культуромания 05:55
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Экономика

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Общество

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли.
Коммерсантъ 04:09
Экономика

«Роснефть» завершила перевод экспортных контрактов в евро

Компания "Роснефть" завершила перевод всех взаиморасчетов на экспорт нефти из долларов в евро.
ТАСС вчера в 09:02
Футбол

Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru 05:57
Политика

Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе

"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.
Российская газета 05:58
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Армия и оружие

В порт Батуми вошел американский эсминец Porter

Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Новые Известия 22 октября в 08:06
Шоу-бизнес

Рита Дакота сделала татуировку в честь дочери Мии

Рита Дакота сделала еще одну татуировку, и на этот раз она посвящена ее дочери Мии. По словам певицы, эскиз татуировки она сделала сама.
ОК! 01:47
Футбол

Дибала рассказал о происхождении своего способа празднования голов

Матч ТВ вчера в 22:10
Здоровье

В медицинских вузах России увеличится количество бюджетных мест

Глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей за счет увеличения бюджетных мест в вузах.
Дума ТВ 03:57
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Политика

Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.
РБК 06:01
Культура

Представителями сериала «Сваты» сделано официальное заявление

RuNews24.ru вчера в 09:13
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