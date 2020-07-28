Экономика

РБКРБКВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Траты россиян на туры выросли на 40% после открытия рейсов

Piter.tv07:59

Траты россиян на турпоездки выросли после возобновления полётов за рубеж

News.ru07:34

ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

РБК06:14

Траты россиян в турагентствах выросли на 40% на новостях о возобновлении рейсов за рубеж

Интерфакс06:35

Жители РФ резко увеличили расходы на отдых

ИА Красная Весна06:46

Россияне увеличили траты на туристические путевки

Rambler News Service06:05

ВТБ: траты россиян в турагентствах выросли на 40%

Банки.ру06:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
152
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
42
Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском 14:18
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
847
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
444
Политика

МИД РФ намерен расширить список стран для возобновления авиасообщения

Список государств, с которыми Россия возобновит авиасообщение, расширится в ближайшее время.
iReactor 06:55
26
Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
243
Происшествия

Дело бывшего замглавы правительства Сахалина ушло в суд

"Уголовное дело направлено заместителю Генерального прокурора Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующего направления его материалов в суд для рассмотрения по существу", - рассказали РИА "SM-News".
SM News 11:07
Шоу-бизнес

Состояние 62-летней Елены Кондулайнен в больнице ухудшилось

Врачи перевели актрису Елену Кондулайнен в палату интенсивной терапии. Ее состояние заметно ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
Popcornnews.ru 03:41
68
Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

Газета.Ru 16:03
354
Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
299
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости 20:36
85
Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец 06:24
929
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
1,5K
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
4
Кино

Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»

Pravda.Ru вчера в 11:15
8
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Новые Известия 11:37
1K
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия 15:56
3
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
5
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
12
Общество

Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями

Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфо 01:31
4
Хоккей

Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»

Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур», Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Общество

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

РБК 09:24
395
Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Вечерний курьер 13:57
34
Общество

Филолог опроверг популярный миф о происхождении мата на Руси

Доктор филологических наук Михаил Осадчий развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики.
МедиаПоток 01:14
16
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
1,9K
Футбол

Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн

По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.
Чемпионат 19:34
Общество

Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс вчера в 13:06
41
Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
490
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное