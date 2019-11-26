Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

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Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

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Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

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Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

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Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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В Доминикане автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком

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Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

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ТАСС 13:16
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Президент США Дональд Трамп во время традиционной церемонии, связанной с Днем благодарения, помиловал двух индеек по имени Хлеб и Масло.
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МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
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«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма

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Все пенальти в матче ФК «Ростов» против «Динамо» обоснованы, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

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В Челябинской области фельдшеры отказались от забастовки

Фото пресс-службы минздрава Челябинской области Напомним, на прошлой неделе в экстренной службе сложилась конфликтная ситуация.
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Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
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Жириновский рассказал, при каком условии Россия уничтожит Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
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В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
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Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала на юге Израиля.
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Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
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Планеты могут формироваться вокруг черных дыр

Астрофизики из Японии доказали, что они могут формироваться и вокруг чёрных дыр.
Pravda.Ru 08:16
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Huawei Mate 30 Pro появится в России без сервисов Google

Компания Huawei выпустит в России свой смартфон Mate 30 Pro без сервисов Google.
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Делегация «Единой России» встретилась в Пекине с Си Цзиньпином

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София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
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Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

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Минобороны России: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Целью провокации станет представление роликов в виде «доказательств преступлений сирийских властей и действия ВКС РФ против мирных жителей».
RuNews24.ru вчера в 23:01
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Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России

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