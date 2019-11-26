Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфаксвчера в 09:43

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБКвчера в 08:10

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъвчера в 07:57

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Рувчера в 07:23

Сбербанк назвал сумму средней платы за услуги ЖКХ

Lenta.ruвчера в 09:04

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новостивчера в 06:50

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАССвчера в 06:31
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:36, Вашингтон
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Общество

В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
Rambler News Service вчера в 03:54
Политика

Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире 5 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году, сообщается на сайте правительства.
РБК 03:46
Энергетика

«Транснефть» выведет трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

ТАСС вчера в 16:10
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Кино

Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена

Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.
Kinonews.ru вчера в 15:33
Общество

Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами

Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Брянские новости 03:15
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

Российская газета вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Происшествия

Останки шести человек обнаружили в ходе земляных работ в Москве

В центре Москвы во время земляных работ обнаружили останки по меньшей мере шести человек.
Газета.Ru 04:11
Политика

Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского

Правление Нацбанка Украины заявило о давлении со стороны украинского предпринимателя и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.
RT на русском 03:30
Спорт

Песков: большинство спортсменов РФ гордится своей страной и флагом

РИА Новости 04:09
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Общество

Суд в Швеции сегодня, как ожидается, озвучит решение по апелляции «Газпрома»

В «Газпроме» решением удовлетворены не были и подали апелляцию, решение по которой, как ожидается, и будет озвучено сегодня.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Здоровье

В декабре тверские медики посетят четыре района области

Медики из Твери посетят Бологовский и Кимрский районы, а также Кашинский и Нелидовский городские округа.
Караван Ярмарка вчера в 11:05
Космос

Космический корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур

RT на русском 03:08
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс вчера в 07:56
Единоборства

Фергюсон высказался по поводу боя с Нурмагомедовым

Что происходит 03:35
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости вчера в 10:00
Происшествия

Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
ТАСС 03:37
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Гаджеты

Процессорная система охлаждения SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 рассчитана на процессоры с TDP 220 Вт

Под маркой SilentiumPC представлена улучшенная версия процессорной системы охлаждения Fortis 3. Она называется Fortis 3 RGB HE1425.
iXBT.com вчера в 09:51
Транспорт

Сергей Собянин и Андрей Воробьев проехали по МЦД-1

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проехали по первым Московским центральным диаметрам (МЦД-1).
Вечерняя Москва 03:34
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
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