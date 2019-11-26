Экономика
ИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Спорт
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
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Под маркой SilentiumPC представлена улучшенная версия процессорной системы охлаждения Fortis 3. Она называется Fortis 3 RGB HE1425.
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Сергей Собянин и Андрей Воробьев проехали по МЦД-1
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