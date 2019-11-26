Экономика
ИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Политика
«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией
Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
В официальной группе ВК LADA появилась информация, что с 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах марки стартует акция «Чёрная пятница».
Происшествия
Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть
"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
Происшествия
Девять кадетов пострадали в ДТП в Иркутской области
В Иркутской области в результате аварии пострадали девять воспитанников Усольского кадетского корпуса и один из двух сопровождавших их воспитателей.
Шоу-бизнес
Фото: Полина Гагарина восхитила фанатов фотографией в шерстяном платье
Артистка предстала в шерстяном платье с животным принтом от итальянского модного бренда.
Космос
На американском сегменте МКС сломался туалет
Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Происшествия
В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Наука
Инъекция магнитной жидкости остановит кровопотерю
Команда разработала особую жидкость, которая содержит крошечные магнитные частицы.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Гаджеты
Процессорная система охлаждения SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 рассчитана на процессоры с TDP 220 Вт
Под маркой SilentiumPC представлена улучшенная версия процессорной системы охлаждения Fortis 3. Она называется Fortis 3 RGB HE1425.
Общество
Названы российские города с высоким качеством жизни
В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать невяжущую хурму
Эксперты Роскачества дали несколько рекомендаций по выбору вкусной хурмы.
Происшествия
Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
Спорт
Глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет жёсткие меры в отношении России.
Общество
ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа
Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.