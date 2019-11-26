Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Жители Рязанской области больше всех в стране тратят на ЖКУ

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Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

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Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАССвчера в 06:31
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Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
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В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда 03:34
Политика

«Нафтогаз» назвал крайнюю дату заключения соглашения по газу с Россией

Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

В официальной группе ВК LADA появилась информация, что с 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах марки стартует акция «Чёрная пятница».
Тарантас Ньюс 00:08
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Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
ТАСС 03:37
Происшествия

Девять кадетов пострадали в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в результате аварии пострадали девять воспитанников Усольского кадетского корпуса и один из двух сопровождавших их воспитателей.
Газета.Ru 05:43
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Фото: Полина Гагарина восхитила фанатов фотографией в шерстяном платье

Артистка предстала в шерстяном платье с животным принтом от итальянского модного бренда.
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На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Спорт день за днем вчера в 01:47
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимые ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
ТАСС вчера в 19:41
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Происшествия

В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

РИА Новости 03:49
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Наука

Инъекция магнитной жидкости остановит кровопотерю

Команда разработала особую жидкость, которая содержит крошечные магнитные частицы.
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Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня 25 ноября в 07:34
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Гаджеты

Процессорная система охлаждения SilentiumPC Fortis 3 RGB HE1425 рассчитана на процессоры с TDP 220 Вт

Под маркой SilentiumPC представлена улучшенная версия процессорной системы охлаждения Fortis 3. Она называется Fortis 3 RGB HE1425.
iXBT.com вчера в 09:51
Общество

Названы российские города с высоким качеством жизни

В ходе соцопроса жители городов оценивали состояние жилищного фонда, работу местных властей, благоустройство города, работу автодорожных служб и дорожной полиции, общественный транспорт, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, качество медобслуживания, а также давали общую оценку положению дел в городе.
Вести.Ru 05:30
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать невяжущую хурму

Эксперты Роскачества дали несколько рекомендаций по выбору вкусной хурмы.
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Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

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Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
RuNews24.ru 03:32
Спорт

Глава USADA призвал WADA к жёстким действиям в отношении России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет жёсткие меры в отношении России.
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Общество

ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа

Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Известия 05:54
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
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