Экономика
ИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Политика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Хоккей
«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков
По 4 очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3).
Общество
Ученые рассказали об опасности жизни в квартирах и домах
Американские ученые выяснили, почему дома и квартиры опасны для проживания людей.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Шоу-бизнес
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Каролину», Панарин набрал два очка
В текущем сезоне Панарин набрал 32 (12+20) очка в 23 матчах.
Энергетика
«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, свидетельствует копия требования о досудебном урегулировании задолженности, с которой ознакомился РБК.
Авто
Названы меры господдержки, которые спасут российский авторынок
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Политика
CNN: администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Гаджеты
Спрос на Huawei Mate 30 Pro в России в 20 раз превысил предложение
Зарегистрированные пользователи, которым не удалось попасть в число первых 300 человек, но они оставили заявку на предзаказ, смогут также приобрести смартфон по цене 69 999 рублей в фирменных магазинах Huawei в России с 6 декабря и получить купон на скидку на следующую покупку в размере 20 000 рублей.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке провокаций в Идлибе
По данным российского военного ведомства, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и представители «Белых касок» готовят постановку авиаудара с использованием химоружия в Идлибе.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Наука
Установлен новый верхний предел массы нейтрино
Международная команда исследователей использовала новый спектрометр, с помощью которого установила верхний предел для массы нейтрино.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств отменили в России
Правительство России отменило обязательную сертификацию для лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Футбол
Игрок «Челси» Канте обвинил в мошенничестве своего агента
Агент угрожал Канте расправой, требуя свою долю за переход француза в лондонский клуб из «Лестера» в 2016 году.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Транспорт
В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах
По словам депутата, поправки предполагают введение бесплатного проезда по платным трассам автомобилям, на которых установлен персонифицированный знак «Инвалид».
Общество
Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс
Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».