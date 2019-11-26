Экономика
Газета.RuНазвана средняя сумма платежки за ЖКХ в России
В настоящее время из бюджета семьи в среднем на оплату услуг ЖКХ уходит 9% денежных доходов, указывают аналитики Сбербанка. И в основном коммуналку в России оплачивают в онлайн-режиме.
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Наука
Носимый датчик пота находит соединения, вызывающие заболевания
Датчик показал, что уровень их мочевой кислоты намного выше, чем у здоровых людей.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Культура
Актер Виктор Семенов умер в Москве
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Игры
Bethesda отложила дату релиза The Elder Scrolls: Blades на Nintendo Switch
Компания Bethesda приняла решение отложить релиз мобильной ролевой игры The Elder Scrolls: Blades на платформе Nintendo Switch на начало 2020 года.
Культура
Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»
Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Происшествия
Женщина погибла после наезда автомобиля на пешеходов в Тамбове
Женщина погибла после наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове, еще семь человек пострадали.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Гаджеты
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Футбол
Шевченко вошел в рейтинг лучших тренеров сборных, а Черчесова нет
Обнародован рейтинг лучших тренеров национальных футбольных сборных в 2019 году.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже
В Париже, где должен пройти саммит «нормандской четверки», планируется провести и отдельную встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Спорт
Главы спортивных федераций срочно вызваны в Кремль
Для обсуждения возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA) в Кремль срочно вызваны главы спортивных федераций.
Экономика
Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ
Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии
В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.