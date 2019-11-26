Экономика
REGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ
Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Политика
Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
Футбол
Стали известны номинанты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Лучшего молодого игрока выберут в ходе голосования, участие в котором примут все руководители и главные тренеры клубов РПЛ.
Политика
Главком ВМФ сфотографировался под портретом победившего русский флот японского адмирала
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Футбол
Слуцкий может быть уволен с поста главного тренера «Витесса»
Руководство голландского «Витесса» задумалось об увольнении главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Авто
Подержанные автомобили дорожают в России
Средняя стоимость автомобилей Ford на некоторых сайтах по продаже машин с пробегом, наоборот, снизилась на 3,1%, до 346,9 тыс. рублей, подешевели и автомобили Nissan — на 3,1%, до приблизительно 421,7 тыс. рублей.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Происшествия
Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Происшествия
Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
В туристическом автобусе, перевернувшемся в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Спорт
Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра
В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Наука
Противовирусное лекарство сделало вирус гриппа устойчивее
Японские ученые обнаружили, что под действием недавно появившегося противовирусного препарата балоксавира вирус гриппа приобретает новую мутацию.
Политика
Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter назвал призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море "выпадом авангарда".
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
«АвтоВАЗ» объявил о грандиозной акции «Черная пятница», которая продлится с 27-го по 30 ноября.
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Общество
В Роскачестве рассказали, как устранить вяжущий эффект хурмы
Роскачество поделилось информацией, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Авто
Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии
Армия и оружие
Испытания С-400 в Турции встревожили США
Общество
Система по борьбе с воровством денег появится в России
В России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов, сообщает газета "Известия".
Политика
Украина пригрозила России кражей газа
Украина пригрозила, что начнет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если договор о транзите не будет заключен.
Происшествия
Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть
"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.