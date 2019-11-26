Экономика

REGNUMREGNUMНазваны регионы России с самыми высокими тарифами на услуги ЖКХ

Наиболее существенный рост отмечен в Белгородской и Кировской областях — на 17,5% и 15,6% в годовом выражении соответственно. В Москве за девять месяцев 2019 года тарифы ЖКХ выросли на 5,1%, в Санкт-Петербурге — на 8,3%.
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Политика

Песков назвал уткой заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
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Общество

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Подержанные автомобили дорожают в России

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SpeedMe вчера в 23:38
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Культура

Умер заслуженный актер Виктор Семенов

Слово и Дело 25 ноября в 10:49
Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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Происшествия

Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах

В туристическом автобусе, перевернувшемся в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Известия вчера в 17:06
Культура

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
Газета.Ru 04:42
Наука

Противовирусное лекарство сделало вирус гриппа устойчивее

Японские ученые обнаружили, что под действием недавно появившегося противовирусного препарата балоксавира вирус гриппа приобретает новую мутацию.
N+1 вчера в 07:06
Политика

Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter назвал призыв глав МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины "уважать международное право" и обеспечивать беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море "выпадом авангарда".
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Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»

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Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
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Общество

В Роскачестве рассказали, как устранить вяжущий эффект хурмы

Роскачество поделилось информацией, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта.
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Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Испытания С-400 в Турции встревожили США

REGNUM вчера в 18:10
Общество

Система по борьбе с воровством денег появится в России

В России планируют создать систему мониторинга, чтобы автоматически выявлять сомнительные денежные переводы, которые делаются без ведома владельцев банковских счетов, сообщает газета "Известия".
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Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

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Украина пригрозила России кражей газа

Украина пригрозила, что начнет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если договор о транзите не будет заключен.
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Происшествия

Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
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