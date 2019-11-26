Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс09:43

Аналитики назвали объем трат россиян на услуги ЖКХ

Rambler News Service06:49

Петербург обогнал Москву по росту платы за ЖКХ

Фонтанка.Ру07:23

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

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Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости06:50

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ07:57

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС06:31
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Автоновости дня 24 ноября в 21:37
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Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
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В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
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В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
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Российская газета 04:07
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Инсайдеры: студия DC хочет снять фильм про Марсианского Охотника

Кинокомпания Warner Bros. планирует снять фильм про Марсианского Охотника из комикс-вселенной DC.
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США обеспокоены из-за турецких испытаний С-400

Газета.Ru 11:52
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Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Известия вчера в 16:30
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Актер Виктор Семенов умер в Москве

Телепрограмма вчера в 10:25
Экономика

Зарплаты руководителей крупных строительных компаний выросли на 40%

Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
РИА Новости вчера в 05:57
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В Сочи возбуждено дело о доведении девушки-следователя до самоубийства

В Сочи следователи возбудили по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции уголовное дело о доведении до самоубийства.
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7.23 будет патчем керри. Так всегда происходит после The International

Кажется, что предсказать стиль Доты в 7.23 трудно – но я почти уверен, что IceFrog не отойдет от тенденции последних четырех лет.
Cyber.sports.ru вчера в 09:10
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Футбол

«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:02
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МВД наградило школьника, спасшего 9-летнюю девочку от педофила

Газета.Ru 10:37
Происшествия

Летевший из Еревана в Москву самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 11:42
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
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В Москве трое глухонемых напали с ножом на прохожего

По предварительной информации, несколько человек напали на прохожего и ударили его ножом, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.
Говорит Москва 10:00
Общество

Польша вывезла из Великобритании 100 тонн золота

Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
Журналистская правда 08:38
Происшествия

В Морской спасательной службе Росморречфлота прошли обыски

В здании Морской спасательной службы Росморречфлота в Москве прошли обыски по эпизодам 2014 года, связанным с неисполнением обязательств по договорам.
РБК 11:03
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
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Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября обсудили возможность заключения нового контракта о транзите газа "Газпрома" в Европу.
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Футбол

СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча", передает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 10:29
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В МАК назвали причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

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Общество

Закупленный для тяжелобольных детей «Диазепам» доехал до России

В Россию доставлены 3,1 тысячи упаковок незарегистрированного препарата от эпилепсии «Диазепам», предназначенного для купирования судорожного синдрома у тяжелобольных детей.
Lenta.ru 12:05
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
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Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

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