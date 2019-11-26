Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:45, Вашингтон
Экономика

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