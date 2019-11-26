Экономика
ИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Экономика
В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов
"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
В Приморском крае неизвестные застрелили казачьего атамана, сообщает региональное следственное управление СК.
Космос
Источники: российской сверхтяжёлой ракете добавят задач
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Политика
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за российского газа в эфире телеканала NewsOne.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о планах «Газпрома» перекрыть вентиль 1 января
Если Украина и Россия не подпишут договор по транзиту газа, «Газпром», который является участником сделки, уже с начала 2020 года прекратит подачу топлива в сторону государства.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Хоккей
Тампа-Бэй Лайтнинг — Сент-Луис Блюз 3:4
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду принимал «Сент-Луис Блюз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Сотрудники СКР по Иркутской области предъявили обвинение мужчине, которого подозревают в попытке похищения несовершеннолетней девочки.
Политика
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент в туалете самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним в туалете на борту самолета.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
МЧС направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью
Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время поделился информацией о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая уже на протяжении шести лет восстанавливается после тяжелого ДТП.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянке ампутировали обе руки
Хоккей
Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз 4:3
До конца матча «Пантерз» удалось отыграть одну шайбу, но победа осталась за «Вашингтоном» - 4:3. В итоге «столичные» остались на втором месте в Восточной конференции.
Кино
BadComedian разгромил сразу три российских фильма
Обычно кинокритик рассказывает об одном фильме, но в этот раз решил сделать образ сразу на три.
Общество
Опубликованы фото концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания, являющая дочерней компанией РЖД, опубликовала фотографии интерьера новых плацкартных вагонов.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Гаджеты
Какие скидки на гаджеты будут в «чёрную пятницу» и что покупать
Маркетплейс Беру вместе с экспертом категории «Электроника» Виктором Поповым рассказал, какие гаджеты выгоднее всего покупать в «чёрную пятницу», сообщает пресс-служба Яндекс.Маркета.
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.