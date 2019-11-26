Экономика
ИнтерфаксТраты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
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Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Происшествия
Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане
ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, предположительно произошло из-за резкого маневра грузовика.
Политика
«Нафтогаз» назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Действующие в настоящее время контракты России и Украины на транзит и поставку газа в Европу завершаются в декабре текущего года.
Происшествия
Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ
Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Армия и оружие
Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией
Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
Политика
Зеленский не исключает двусторонней встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Twitter удалит все неактивные аккаунты
Компания разослала неактивным пользователям письма, в которых объявила о том, что их аккаунт будет удалён после 11 декабря.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным
В Государственной думе РФ поддержали идею о назначении выходного дня во вторник, 31 декабря.
Происшествия
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
Транспорт
Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»
Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
Транспорт
Путин объявил название трассы «Москва — Санкт-Петербург»
Новая скоростная платная трасса М-11 «Москва — Санкт-Петербург» получила название «Нева».
Общество
«Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев
Среди иностранцев, приобретавших жилье в комплексе «Башня Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад») были и граждане Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Норвежцы: Мы кормим этим собак, а русские едят сами
Ранее норвежское издание Dagbladet заявляло, что «русский лосось» представляет опасность, его необходимо уничтожать, так как эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды рыб.
Авто
Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России
Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Экономика
Какую выгоду LVMH принесет покупка Tiffany & Co. за $16,2 млрд
Гаджеты
«Oppo» выпустила ColorOS 7 на базе Android 10
«Oppo» обслуживает более 300 миллионов пользователей в 140 странах и поддерживает 80 языков. Расписание обновления ColorOS 7.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Кино
Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов
Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году.
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару прокомментировал скандал с певицей
Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.