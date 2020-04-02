Коронавирус
ИзвестияТраты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%
По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%. Тенденцию подтвердили другие эксперты сферы ЖКХ.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты отрасли. Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Политика
Российский самолет доставил гумпомощь в США
Самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России в среду в 23:06 мск прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK).
Экономика
Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные
Резкое снижение заинтересованности граждан в наличности первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин объясняет соблюдением россиянами режима самоизоляции и повышением их финансовой грамотности.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
ВЦИОМ: Две трети россиян самоизолировались из-за коронавируса
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует, что граждане России стали беспокоиться из-за распространения в стране COVID-2019 и начали принимать меры.
Общество
За сутки в России выявили 771 случай коронавируса
За сутки в 29 регионах России зарегистрировали 771 случай коронавируса.
Биатлон
Драчев отказался покидать СБР после письма с призывом об отставке
Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.
Общество
В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус
На прошлой неделе Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус — вызвать медиков телеведущая решила после того, как этот диагноз подтвердился у Льва Лещенко.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Футбол
«Волгоград-Арену» подсветят цветами флагов России и Италии
Отмечается, что такая подсветка будет включена в течение трёх вечеров, начиная со 2 апреля, в знак поддержки Россией жителей Италии, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Происшествия
В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка
Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
Политика
Дутерте приказал стрелять по протестующим во время пандемии
Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился открывать огонь из боевого оружия по тем, кто не откажется протестовать во время карантина, введенного властями страны из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Philippine Star.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Политика
Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Единоборства
Дана Уайт: «Все и так знали, что Хабиб не будет драться с Фергюсоном»
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию об отмене главного боя UFC 249 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Экономика
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых
Сбербанк начал выдавать кредиты малому и микробизнесу для выплаты зарплат под 0% годовых по государственной программе, сообщили в банке.
Происшествия
В Чувашии выявили новый случай заражения COVID-19
Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Чувашии: женщина приехала из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа – власти РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.