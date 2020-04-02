В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты отрасли. Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета.

с чего всё началось

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%. Тенденцию подтвердили другие эксперты сферы ЖКХ.

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

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