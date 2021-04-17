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ФАН

Траты россиян на бензин сократились почти на четверть с начала 2021 года

Общий объем расходов россиян на АЗС за первый квартал снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».В источнике
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Россияне в 2021 году сократили почти на четверть траты на бензин

Траты на такси и общественный транспорт Одновременно со снижением трат россиян на бензин вырос интерес к такси на фоне пандемии. Так, общий объем операций по оплате такси в I квартале 2021 года вырос на 11%, а средний чек составил 275 рублей.
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Траты россиян на бензин сократились почти на четверть с начала 2021 года

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