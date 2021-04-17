Общий объем расходов россиян на АЗС за первый квартал снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

С чего всё началось Россияне в 2021 году сократили почти на четверть траты на бензин Траты на такси и общественный транспорт Одновременно со снижением трат россиян на бензин вырос интерес к такси на фоне пандемии. Так, общий объем операций по оплате такси в I квартале 2021 года вырос на 11%, а средний чек составил 275 рублей. ТАСС вчера в 02:03