Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruТраты россиян за ЖКХ увеличились

Сбербанк проанализировал траты россиян за услуги ЖКХ. Оказалось, что платеж увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Специалисты Сбербанка подсчитали, что среднестатистический платеж за коммунальные услуги россиянам обходится в 3826 рублей.
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Жители Рязанской области больше всех в стране тратят на ЖКУ

REGNUMвчера в 04:51

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс26 ноября в 09:43

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС26 ноября в 06:31

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК26 ноября в 08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости26 ноября в 06:50

3826 рублей в месяц — столько в среднем платят россияне за ЖКХ

SIA.ru26 ноября в 06:42

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ26 ноября в 07:57
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Политика

Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.
RT на русском 13:25
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Армия и оружие

Главы Генштабов ВС Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

В турецком Генштабе сообщили, что глава ведомства Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Армия и оружие

Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети

Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети. Ролик обнародовало турецкое издание Ihlas Haber.
Актуальные Новости 26 ноября в 08:10
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Общество

Силовики пришли с обысками в Фонд капремонта Петербурга

Фонд капремонта Петербурга подчиняется городской администрации.
Эхо Москвы 13:30
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Sportbox.RU вчера в 14:46
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
RT на русском 13:41
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000

В интервью РИА «Новости» гендиректор предприятия «Промтехнология» (разработчик оружия ORSIS) Владимир Злобин заявил об успешном испытании новой модификации высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT с увеличенной дальностью поражения.
Военное дело вчера в 00:49
Футбол

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 12:47
Политика

Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутатами была одобрена резолюция, объявляющая климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию.
Телеканал 360° 11:55
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул компанию

REGNUM 12:59
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Спорт

Ласицкене могут вернуть в число участниц турнира в Глазго

Британская федерация лёгкой атлетики прокомментировала исключение трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене из числа участниц турнира в шотландском Глазго.
RT на русском 13:27
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Экономика

Кто-то поставил $1.75 млн на то, что цена золота вырастет втрое

Произошло это примерно в обед, уплаченная премия составила $3.5 за контракт, а объем сделки - $1.75 млн.
Profinance.ru 05:59
Здоровье

Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками

Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Ugpressa.ru вчера в 09:09
Общество

Московский штаб Алексея Навального сообщил о якобы секретных коттеджах депутатов Мосгордумы от «Единой России»

В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:04
Транспорт

«Автодор» ввел ночные тарифы на новых участках трассы М-11

Госкомпания «Автодор» ввела ночные тарифы на 7-м и 8-м участках недавно открытой трассы М-11 на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге.
Известия 09:02
Происшествия

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка.
Интерфакс 13:13
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла женщина

Инцидент произошел в отделе полиции №3 Оренбурга в ночь на 27 ноября.
ТАСС 08:15
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Политика

Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
РБК 13:15
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 25 ноября в 15:19
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда 09:45
Экономика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily 26 ноября в 13:22
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
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