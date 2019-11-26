Экономика
Kazanfirst.ruТраты россиян за ЖКХ увеличились
Сбербанк проанализировал траты россиян за услуги ЖКХ. Оказалось, что платеж увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Специалисты Сбербанка подсчитали, что среднестатистический платеж за коммунальные услуги россиянам обходится в 3826 рублей.
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Происшествия
Городской суд Петербурга заминировали и требуют 120 биткоинов
Общество
Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Прокуроры предположили, что на момент подачи первого иска, которая состоялась 8 апреля, Шестун дал подчиненным команду сверить список объектов, которыми он фактически владел, и перечень обнаруженных и указанных в заявлении.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Россияне одобрили медведя в качестве символа страны
Почти две трети (65 процентов) россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что предложение России о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует.
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Здоровье
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Происшествия
В Москве нашли мертвым адвоката
В Москве нашли мертвым адвоката Дмитрия Разумовского, сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова рассказала о романе с женатым
Хореограф Алла Сигалова стала гостьей очередного эфира программы «Судьба человека».
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика, по одной из версий, ребенок мог стать жертвой секты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Общество
В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции "Газпрома" на решение арбитража в споре с украинской компанией "Нафтогаз".
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Энергетика
Банк «Траст» пригрозил нефтяной компании из ХМАО банкротством
Ruspetro начала получать убытки после падения цен на нефть в 2014 году. К концу 2017 года чистый долг компании превысил $364 млн.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили с 2020 года
Повышение сбора коснется в первую очередь легковых автомобилей, ставки вырастут на 110,7%. Для авто с объемом двигателя меньше 1 л сбор вырастет на 46,1%. А для машин, чем объем двигателя превышает 3,5 л, стоимость вырастет на 145%.
Происшествия
Глава Донецка Ростовской области попал в ДТП
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов — Ярослава Нилова.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Общество
Суд взыскал с Церетели почти 29 млн рублей в пользу мэрии Москвы
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 28,9 млн руб. неустойки, сообщает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
Автоспорт
Роберт Шварцман станет напарником Мика Шумахера в Формуле 2
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Политика
Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы
Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Политика
Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подала в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей
Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
Общество
Судно с радиоактивными отходами прибыло в залив Петербурга
Сухогруз «Михаил Дудин», перевозящий на борту радиоактивные отходы из Германии, прибыл в залив Санкт-Петербурга.