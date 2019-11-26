Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruТраты россиян за ЖКХ увеличились

Сбербанк проанализировал траты россиян за услуги ЖКХ. Оказалось, что платеж увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Специалисты Сбербанка подсчитали, что среднестатистический платеж за коммунальные услуги россиянам обходится в 3826 рублей.
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