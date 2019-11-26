Экономика
Аргументы неделиТраты россиян на услуги ЖКХ снова выросли
Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Об этом в понедельник сообщили аналитики Сбербанка.
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Футбол
Зенит — Лион 2:0
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Кино
«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора
Политика
На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Происшествия
В Петербурге «заминировали» три районных суда
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Спорт
Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после выписки из больницы
Подросток умер спустя неделю после выписки из больницы в городе Приозерске Ленинградской области.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину.
Общество
В США назвали главный недостаток производства танков Т-90С в Индии
Эксперты американского издания Defense News считают, что локализация производства российских танков Т-90С в Индии не поможет снизить индийской стороне расходы.
Наука
Автором мольеровских пьес назвали Мольера
В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
Гаджеты
Три десятка смартфонов Samsung получат обновление Android 10
Почти три десятка смартфонов Samsung получат официальное обновление Android 10 в виде финальной версии оболочки One UI 2.0.
Происшествия
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Армия и оружие
Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России
Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Авто
Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»
На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Здоровье
Россиян предупредили о вспышке бубонной чумы в Китае
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока-2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Футбол
Сборная РФ опустилась на 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная России потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).