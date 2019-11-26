Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Об этом в понедельник сообщили аналитики Сбербанка.

Траты россиян на услуги ЖКХ снова выросли

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