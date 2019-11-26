Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиТраты россиян на услуги ЖКХ снова выросли

Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Об этом в понедельник сообщили аналитики Сбербанка.
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Кому на Руси за ЖКХ платить дорого: на Колыме самые большие траты

REGNUMвчера в 20:49

Эксперты подсчитали, в каких регионах платежи за ЖКУ растут быстрее

ТАСС26 ноября в 06:31

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

Коммерсантъ26 ноября в 07:57

Эксперты назвали регионы-лидеры по росту цен на ЖКХ

РБК26 ноября в 08:10

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

РИА Новости26 ноября в 06:50

3826 рублей в месяц — столько в среднем платят россияне за ЖКХ

SIA.ru26 ноября в 06:42

Траты россиян на услуги ЖКХ увеличились на 3%

Интерфакс26 ноября в 09:43
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Футбол

Зенит — Лион 2:0

Спорт-Экспресс вчера в 14:46
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
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«Локи» Том Хиддлстон рассказал о пробах на роль Тора

VSE42.RU 04:50
Политика

На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
RT на русском 05:59
Происшествия

В Петербурге «заминировали» три районных суда

Российская газета 06:41
Происшествия

Задержан еще один фигурант «московского дела»

Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Коммерсантъ 06:13
Спорт

Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Sportbox.RU 06:41
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после выписки из больницы

Подросток умер спустя неделю после выписки из больницы в городе Приозерске Ленинградской области.
ТАСС 04:28
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Известия 02:18
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

В Кремле рассказали об ответе Макрона на письмо Путина по ракетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на послание главы российского государства Владимира Путина по вопросу неразмещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
RT на русском 06:38
Общество

Суд в Швеции отказал Газпрому по апелляции в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию российской компании «Газпром» на решение Стокгольмского арбитража в споре с украинским концерном «Нафтогаз» по поставкам газа на Украину.
REGNUM вчера в 06:12
Общество

В США назвали главный недостаток производства танков Т-90С в Индии

Эксперты американского издания Defense News считают, что локализация производства российских танков Т-90С в Индии не поможет снизить индийской стороне расходы.
News.ru вчера в 08:41
Наука

Автором мольеровских пьес назвали Мольера

В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
N+1 вчера в 14:14
Гаджеты

Три десятка смартфонов Samsung получат обновление Android 10

Почти три десятка смартфонов Samsung получат официальное обновление Android 10 в виде финальной версии оболочки One UI 2.0.
UfacityNews.ru вчера в 15:04
Происшествия

Известного адвоката нашли мертвым в Москве

В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Росбалт 04:11
Армия и оружие

Reuter: Турция отказалась принять план НАТО по защите от России

Турция не стала поддерживать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Reuter со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 26 ноября в 14:06
Общество

На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»

Российская газета 04:56
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Авто

Полиция ОАЭ стала приобретать российские вездеходы «Шаман»

На портале Минпромторга России появилась информация, что полиция ОАЭ стала закупать российские вездеходы «Шаман».
Тарантас Ньюс 02:28
Политика

Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
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Здоровье

Россиян предупредили о вспышке бубонной чумы в Китае

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.
Интерфакс 05:52
Происшествия

Участники банды «Шараповские» арестованы сотрудниками ФСБ в Дагестане

Газета.Ru 06:10
Здоровье

Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака

Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Газета.Ru вчера в 16:02
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока-2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Футбол

Сборная РФ опустилась на 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
VSE42.RU 05:28
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

РБК вчера в 15:55
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