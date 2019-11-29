Экономика

РБКРБКТраты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

Общие затраты россиян в течение первой половины «черной пятницы» выросли на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании оператора фискальных данных (ОФД). Документ есть в распоряжении РБК.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Комсомольская правдавчера в 21:04

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

Россияне в «черную пятницу» в 2019 году увеличили свои траты на 17%

АБН29 ноября в 09:37
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Происшествия

Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова

Ранее представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде, где проходило выездное заседание Басманного суда, заявила о несостоятельности жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
RT на русском 03:22
Происшествия

ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России

Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тыс. человек.
ТАСС 02:42
Армия и оружие

Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

РБК вчера в 17:59
Политика

Пилоты самолета Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

РБК 02:24
Общество

Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту

Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Вести.Ru 02:17
Авто

Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона

Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo.
Daily-Motor.Ru вчера в 00:27
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

Никас Сафронов рассказал о планах «отрезать желудок» сыну

Художник Никас Сафронов высказался о проблемах со здоровьем у сына, пианиста Луки Затравкина.
Московский Комсомолец 02:30
Политика

Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
РИА Новости 02:55
Происшествия

В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы

Российская газета 02:58
Происшествия

При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 19 человек

В Забайкалье автобус Kia Grandbird с пассажирами рухнул с моста на замерзшую реку Куэнга. В региональном УМВД подтвердили гибель 19 человек.
МИР 24 вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело вчера в 13:54
Футбол

Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
Спорт-Экспресс 00:58
Политика

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Экономика

Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России

Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Коммерсантъ 03:16
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 02:17
Кино

Вышел первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

Российская газета 03:34
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Экономика

Банковские реквизиты осложнили выплату «налога на Google» в России

Ряд зарубежных компаний столкнулись с техническими трудностями при проведении платежей во время уплаты «налога на Google».
News.ru 03:23
Происшествия

Дело экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне» передано в суд

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении экс-главы кузбасского МЧС Александра Мамонтова и главного госинспектора города Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Комсомольская правда - Кемерово 03:26
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Здоровье

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
News.ru вчера в 14:39
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат вчера в 16:16
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Кино

Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне

Комсомольская правда 30 ноября в 22:18
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия вчера в 06:22
Технологии

Эксперт рассказал о смертельной опасности монитора смартфона

На мониторе гаджета оседает огромное количество бактерий, многие из которых представляют опасность для здоровья.
ТК Звезда 02:01
Экономика

В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс очистки или оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии.
RT на русском 03:01
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