Общие затраты россиян в течение первой половины «черной пятницы» выросли на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании оператора фискальных данных (ОФД). Документ есть в распоряжении РБК.

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

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