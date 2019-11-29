Экономика
РБКТраты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%
Общие затраты россиян в течение первой половины «черной пятницы» выросли на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании оператора фискальных данных (ОФД). Документ есть в распоряжении РБК.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
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Происшествия
Суд отклонил жалобу на волокиту в деле Голунова
Ранее представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде, где проходило выездное заседание Басманного суда, заявила о несостоятельности жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
Происшествия
ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России
Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тыс. человек.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Авто
Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона
Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
Никас Сафронов рассказал о планах «отрезать желудок» сыну
Художник Никас Сафронов высказался о проблемах со здоровьем у сына, пианиста Луки Затравкина.
Политика
Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
Происшествия
В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы
Происшествия
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 19 человек
В Забайкалье автобус Kia Grandbird с пассажирами рухнул с моста на замерзшую реку Куэнга. В региональном УМВД подтвердили гибель 19 человек.
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
Политика
Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Экономика
Таджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России
Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Кино
Вышел первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
Экономика
Банковские реквизиты осложнили выплату «налога на Google» в России
Ряд зарубежных компаний столкнулись с техническими трудностями при проведении платежей во время уплаты «налога на Google».
Происшествия
Дело экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне» передано в суд
Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение в отношении экс-главы кузбасского МЧС Александра Мамонтова и главного госинспектора города Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Здоровье
Врач назвал четыре главных врага сосудов
Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
Футбол
Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами
Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лауреатом «Золотого единорога» в Лондоне
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Технологии
Эксперт рассказал о смертельной опасности монитора смартфона
На мониторе гаджета оседает огромное количество бактерий, многие из которых представляют опасность для здоровья.
Экономика
В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс очистки или оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии.