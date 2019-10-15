Общество
ТАССТраур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП
В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае. Прощание с градоначальником состоится 16 октября, сообщается во вторник на сайте администрации Абакана.
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Театры Хакасии отменяют и переносят спектакли из-за траура по Николаю Булакину
Республиканская Телевизионная Сеть00:51
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