В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае. Прощание с градоначальником состоится 16 октября, сообщается во вторник на сайте администрации Абакана.

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

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