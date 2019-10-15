Общество

ТАССТАССТраур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

В городе Абакан Республики Хакасия объявлен траур после гибели мэра города Николая Булакина в ДТП в Красноярском крае. Прощание с градоначальником состоится 16 октября, сообщается во вторник на сайте администрации Абакана.
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Траур: учреждения культуры Хакасии переносят и отменяют спектакли

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Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

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Театры Хакасии отменяют и переносят спектакли из-за траура по Николаю Булакину

Республиканская Телевизионная Сеть00:51
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

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Lenta.ru вчера в 11:03
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Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости вчера в 23:56
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Сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы 2020 года

Для выхода в финальную часть чемпионата Европы сборной было достаточно сыграть вничью с командой Кипра.
URA.Ru 13 октября в 14:19
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
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В России отключили аналоговое телевещание

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Третий квартал на рынке московского жилья выдался загадочным: часть девелоперов так и не смогли ни найти проектного финансирования, ни доказать свое право продавать по старым правилам.
РИА Новости вчера в 02:00
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Войска США на севере Сирии оказались в ловушке между турецкой и сирийской армиями.
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Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.
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Сибирские учёные синтезировали новый металлоорганический полимер

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Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали

Из галереи Сан-Франциско украли гравюру известного по всему миру художника Сальвадора Дали. По данным телеканала ABC7 News.
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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
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Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
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В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
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Газета DAILY вчера в 14:14
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США ввели санкции против Турции

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Газета.Ru вчера в 15:11
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