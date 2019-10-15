В городе Абакан Республики Хакасия, мэром которого был погибший в ДТП в Красноярском крае Николай Булакин, объявлен траур. Об этом сообщает сайт городской администрации. Как стало известно, прощание с градоначальником пройдет в среду, 16 октября.

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии

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